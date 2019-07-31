Deren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Derem Talu'nun hayat hikayesi

Deren Talu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla yine gündem oldu. İşte Deren Talu ile ilgili merak edilenler...

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.