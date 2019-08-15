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15.08.2019 - 18:20| DHA

Dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağlarının Koçero Deresinde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü.

Dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

 

Kazdağlarındaki Koçero Deresinde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların telef edilmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek telef edildiği belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağındaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresinde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.

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