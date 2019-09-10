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10.09.2019 - 19:12| İHA

Derse onsuz başladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş'un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Durmuş'un okuduğu okulda hüzün hakimdi.

Derse onsuz başladılar

Kaza geçen günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Lise üçüncü sınıfa geçen Samet Durmuş, göz yaşları içinde toprağa verildi.

Derse onsuz başladılar


Hayatını kaybeden Samet Durmuş'un bütün organları ailesi tarafından bağışlandı. Durmuş'un organları 5 kişiyi hayata bağladı. Genç yaşta trafik kazasında ölen Samet Durmuş'un sınıfında ise hüzün hakim. Okuldaki arkadaşları Samet'in oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu.

Öte yandan Durmuşun kaza geçirdiği gün tarlaya çalışmak için gittiği ve daha ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Derse onsuz başladılar


Özbek kadını öldüren zanlı: "Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum"Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.
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