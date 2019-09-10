Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması süreci başladı. Bu süreç 13 Eylül'de son bulacak. Dah sonra öğretmenleri ve öğrencilerin başvuruları alınacaK. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci ve öğretmen başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayımladığı kılavuzda öğretmenlerin başvurularının 14-18 Eylül 2019 tarihlerinde alınacağını belirtirken Öğrenci başvurularının ise 19-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Şidmi başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu...

KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat, 8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat, 12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunacak.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilecek. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilecek.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilecek.

Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunacak.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilecekler.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.