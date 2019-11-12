Dev baskın! Fubinaca kullanıp 15 ton yapacaklardı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu çetelerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Küçükçekmece'de T.K.ve E.K. isimli şüpheli şahısların, yasa dışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu madde Fubinaca'yı, İstanbul'da torbacı tabir edilen sokak satıcılarına dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takiplerde, şüphelilerin Küçükçekmece'de dikkat çekmemek ve yakalanmamak için lüks bir rezidans kiralayıp uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya’da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri tespitlerin ardından çetenin belirlenen adreslerine baskınlar düzenledi. Çete mensuplarının Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, evde bulunan yatağın baza kısmına saklanmış uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 15 kilo Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ele geçirilen ve el konan 15 kilo Fubinaca’dan 15 ton bonzai elde ederek, milyonlarca insanı zehirleyecek olan çetenin yakalanan 2 mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, müşterileri ile çetenin diğer mensupları ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.