20.09.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet
DevOpsDays 4’üncü kez İstanbul’da
Yazılım geliştirme, bilgi teknolojileri altyapı işlemleri ve bu ekiplerin “DevOps” adı verilen kesişme noktaları ile ilgili teknik bir konferans olan DevOpsDays, İstanbul’da dördüncü kez gerçekleşti.
DevOpsDays etkinlikleri yazılım ve operasyon ekiplerini bir araya getirip, birlikte ve daha verimli çalışmalarını sağlayan, aralarındaki anlık bağımlılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir felsefe ve yöntem olan DevOps’u geliştirmek üzere başladı.
İlk kez 2009’da Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen etkinlik zincirine her yıl farklı şehirler katılıyor. DevOpsDays 10’uncu yılında 70’den fazla şehirde gerçekleşiyor. DevOps alandaki bilgi, tecrübe, başarı ve uğraşıların paylaşıldığı büyük bir platform sunan DevOps Turkey topluluğu, DevOpsDays İstanbul’u bu yıl dördüncü kez Dedeman Bostancı İstanbul Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenledi. l
Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.