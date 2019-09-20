DevOpsDays 4’üncü kez İstanbul’da

DevOpsDays etkinlikleri yazılım ve operasyon ekiplerini bir araya getirip, birlikte ve daha verimli çalışmalarını sağlayan, aralarındaki anlık bağımlılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir felsefe ve yöntem olan DevOps’u geliştirmek üzere başladı.



İlk kez 2009’da Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen etkinlik zincirine her yıl farklı şehirler katılıyor. DevOpsDays 10’uncu yılında 70’den fazla şehirde gerçekleşiyor. DevOps alandaki bilgi, tecrübe, başarı ve uğraşıların paylaşıldığı büyük bir platform sunan DevOps Turkey topluluğu, DevOpsDays İstanbul’u bu yıl dördüncü kez Dedeman Bostancı İstanbul Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenledi. l