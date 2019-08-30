Devrim Arabaları filmi konusu | Devrim Arabaları filmi başrol oyuncuları

Devrim Arabaları filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in yer aldığı Devrim Arabaları filmi 2008 yılında vizyona girdi. 187.173 seyirci tarafından izlenen film gişede 1.651.309,00 TL hasılat elde etti. Filmin başrollerinde Uğur Polat, Taner Birsel, Halit Ergenç, Murat Serezli, Cengiz Bozkurt, Rurgay Tanülkü, Ali Düşenkalkar, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Altan Gördüm, Yasemin Çonka, Vahide Perçin gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

DEVRİM ARABALARI FİLMİ KONUSU

1960 yılında 27 Mayıs darbesi sonucu göreve gelen general Cemal Gürsel'in gerçek hikayesinden yola çıkarak oluşturulan Devrim Arabaları adlı filmi babası darbecilikle suçlanan parlak yönetmen Tolga Örnek'in çekmesi ilginç bir tesadüf olmuştur. İhtilalden bir sene sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, uzun zamandır hasretini çektiği yerli üretim bir otomobil yapılmasını emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiğini açıklar.

Hemen işe koyulan 23 mühendisin önünde bu otomobili yapmak için Cumhuriyet Bayramı’na kadar yalnızca 130 gün vardır. Devrim adı verilecek olan bu arabayı üretmek için 23 mühendis el ele verecek, kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle baş etmek zorunda kalacaktır. Benzini bitti diye yolda kalan araba etiketiyle unutulan Devrim'in hazin hikayesinin bilinen ve bilinmeyenlerinin anlatıldığı Devrim Arabaları filminin senaryosunu, Murat Dişli ve Tolga Örnek 2 yıllık bir araştırma sonucunda oluşturmuşlar. Yardımcı yönetmenlik görevinde ise daha sonra Kuzey ve Güney adlı başarılı dizi filmin yönetmeni olacak Mehmet Ada Öztekin bulunmakta.