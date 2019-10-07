DGS ek tercih için bugün son gün! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların günlerdir beklediği DGS ek tercih başvuruları 1 Ekim'de başladı ve 7 Ekim son gün olarak belirlendi. Adaylar kılavuzu dikkatle inceleyerek 30 bin kontenjan için tercihte bulundu. İşlemleri son güne bırakanlar ise "DGS ek tercih başvuruları nasıl yapılacak?" sorusunu yöneltiyor. Öte yandan sonuç tarihi de merak edilen bir başka konu...

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL... Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 1-8 Ekim 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 8 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyur yok. Geçen sene başvurular 16 Ekim'de bitmiş sonuçlar 26 Ekim'de açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.