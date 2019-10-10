10.10.2019 - 11:27 |
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?
Dikey Geçiş Sınav ek tercih başvuruları biter bitmez sonuçlar için geri sayım başladı. 30 bin kontenjan için başvuru yapan adaylar, sonuçları merak ediyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişi lisans programına yerleşip yerleşmediğini merak ediyor ve "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene başvurular 16 Ekim'de bitmiş sonuçlar 26 Ekim'de açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendiTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKKYPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.