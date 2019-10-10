DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişi lisans programına yerleşip yerleşmediğini merak ediyor ve "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Geçen sene başvurular 16 Ekim'de bitmiş sonuçlar 26 Ekim'de açıklanmıştı. Bu sene sonuçların 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.