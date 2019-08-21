21.08.2019 - 12:25
DGS ile geçişte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları!
Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, aldıkları DGS puanıyla üniversite tercihinde bulunacak. ÖSYM tarafından DGS tercihleri bugün başladı. DGS adayları ise üniversitelerin taban ve tavan puanlarını merakla araştırıyor. İşte DGS adaylarını yakından ilgilendiren detaylar...
ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavı hakkında tercih kılavuzu yayımlandı. DGS adayları ise merakla DGS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. Peki 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları nereden öğrenilir? İşte DGS adaylarının bilmesi gerekenler...
DGS İLE GEÇİŞTE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilen DGS tercih kılavuzu yoğun ilgi görüyor. DGS tercih kılavuzunda 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları da yer alıyor.
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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