DGS ile geçişte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları!

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavı hakkında tercih kılavuzu yayımlandı. DGS adayları ise merakla DGS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. Peki 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları nereden öğrenilir? İşte DGS adaylarının bilmesi gerekenler...

DGS İLE GEÇİŞTE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilen DGS tercih kılavuzu yoğun ilgi görüyor. DGS tercih kılavuzunda 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları da yer alıyor.

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ





