25.07.2019 - 07:26
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sorgulama
DGS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. 30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçları bugün açıklanıyor. Tüm gözler ÖSYM'de... DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak merak konusu.
DGS'nin sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce aday 2 yıllık üniversitelerini 4 yıla tamamlamak için DGS'ye girmişti. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da (bugün) erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.