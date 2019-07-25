DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sorgulama

DGS'nin sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce aday 2 yıllık üniversitelerini 4 yıla tamamlamak için DGS'ye girmişti. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da (bugün) erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.