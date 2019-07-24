DGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları

DGS sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran'da sınava giren binlerce aday bu sorunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı elektronik ortamda açıklanacak. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken önceki sınavlarda olduğu gibi DGS sonuçlarının saat 10.00 gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.