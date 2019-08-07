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07.08.2019 - 13:41

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla tercih dönemini bekliyor. ÖSYM DGS tercih işlemlerini henüz başlatmadı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan tercih işlemlerinin bu sene önümüzdeki günlerde başlayacağı tahmin ediliyor. ÖSYM'den henüz tercih işlemleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

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