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05.09.2019 - 08:17

DGS üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 4 Eylül'de erişime açılan DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programı kazanan adayların kayıtları ne zaman yapılacak? İşte belirlenen tarihler...

DGS üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Peki, kayıtlar ne zaman yapılacak?

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DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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