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12.12.2019 - 15:16 | | DHA

Didim'de uyuşturucu ticareti şüphelisi kadın tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen G.Ç. adlı kadın tutuklandı.

Didim'de uyuşturucu ticareti şüphelisi kadın tutuklandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün öğle saatlerinde, M.Y. ve Y.Y.'ye uyuşturucu sattığı tespit edilen G.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. G.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., tutuklandı.

 

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