Dikkat! Bu yollar kapalı olacak

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:



Saip Molla Caddesi Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,

Kelle İbrahim Caddesi,

Fevzi Paşa Caddesi,

Ahmet Mithat Caddesi,

Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.



Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir