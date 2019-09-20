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20.09.2019 - 20:48 | | İHA

Dikkat! Bu yollar kapalı olacak

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü’nde Beykoz sahil yolu Şişecam Fabrikası trafik ışıklarından Yalıköy’e kadar 10.00-13.00 saatleri arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

Dikkat! Bu yollar kapalı olacak

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:

Saip Molla Caddesi Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,
Kelle İbrahim Caddesi,
Fevzi Paşa Caddesi,
Ahmet Mithat Caddesi,
Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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