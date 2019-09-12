Din Kültürü öğretmeni FETÖ’nün ‘Askeri İmamı’ çıktı!

İddialara göre, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde yer aldığı ve askeri imam olduğu tespit edilen Din Kültürü Öğretmeni S.D., Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden S.D., daha sonra itirafçı olmayı kabul ederek bazı itiraflarda bulundu. Uzun süre FETÖ/PDY içerisinde yer aldığını belirten S.D.'nin sohbetlere katılan ve derslerine girdiği bazı öğrencilerin askeri personel olarak görevde olduklarını söylediği ve bazı isimler verdiği öğrenildi.

2014’TE KOMİSERLİK SINAVLARINI KAZANMIŞ

Tekirdağ’ın ilçesi Kapaklı’daki bir ortaokulda Din Kültürü öğretmeni olarak görev yapan S.D.'nin 2014 yılındaki komiserlik sınavına girerek kazandığı, ancak örgüt sorumlularının komiser olmasına izin vermemesi nedeniyle öğretmenliğe devam etme kararı aldığı ifade edildi. İtirafçı olan ve sorgusunun ardından serbest kalan S.D.'nin okulunda öğretmenlik yapmaya devam ettiği öğrenildi.