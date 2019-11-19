19.11.2019 - 16:35 | | DHA
Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan Mutlu U. (41) otomobiliyle aydınlatma direğini çarptı. Direğin devrildiği kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza,15 Kasım Cuma günü saat 05.00 sıralarında, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mutlu U., 35 KF 8314 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, durdu. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, aniden kendine gelen sürücü şaşkına döndü. Mutlu U., kazayı yara almadan atlatırken, kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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