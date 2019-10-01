Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Hangi kanalda oynayacak?

Diriliş Osman'ın yeni sezon tarihi belli olmadıkça dizinin önceki sezonunu büyük bir ilgiyle izleyenler "Driliş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunu yoğun bir şekilde sorguluyorlar... Öte yandan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in de dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ KİM?

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.