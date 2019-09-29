MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDiriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?
29.09.2019 - 00:09 |

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Diriliş Ertuğrul sona erdi şimdi Diriliş Osman heyecanı başlayacak. Dizi için nefesler tutulurken takipçiler "Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Diriliş Ertuğrul 5 sezon yayınlandıktan sonra ekranlara veda etti. Dizinin devamı olan Diriliş Ertuğrul ekrana gelecek. Başrolunda Burak Özçivit'in olduğu dizinin başlama tarihi ve kanalı şu sıralar sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylar...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ KİM?

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Hangi kanalda?

Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yine olaylar birbirini kovalıyor

Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yine olaylar birbirini kovalıyor

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Sıradaki Haber