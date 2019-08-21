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HaberlerGündem'Dişini çektirdi, gözünü kaybetti' iddiasına valilikten yalanlama!
21.08.2019 - 14:56| AA

'Dişini çektirdi, gözünü kaybetti' iddiasına valilikten yalanlama!

Hatay Valiliği bazı internet sitelerinde yer alan "Diş  çektirdi, gözünü kaybetti" şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Dişini çektirdi, gözünü kaybetti' iddiasına valilikten yalanlama!

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili haberlerde "Mustafa Bulat isimli  vatandaşın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği" iddiası üzerine açıklama  yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada hastanın 28 Mart'ta İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezine  başvurduğu ve bu tarihte hastanın panoramik röntgeninin alındığı ve antibiyotik  tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası hastanın 16 Mayıs'ta tekrar merkeze  geldiğinde diş hekiminin hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark  ettiği, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi  herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle aldığı  bildirildi.

AĞIZ VE ÇEVRESİNDE KÖTÜ HUYLU KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Çukurova Üniversitesi Hastanesinde hastaya ağız ve çevresinde kötü  huylu kanser teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi  Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı yani ağız ve  çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı  ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir.  Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen  süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine,  hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekraren  ifade etmek gerekirse, göze yapılan müdahalenin sebebi yukarıda özetlenen  hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur."

 

 

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