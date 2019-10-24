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24.10.2019 - 07:50 | | MERT İNAN İstanbul

Diyabete umut olacak meyve: Kekreyemiş

İsveç Lund Üniversitesi’nde yapılan 3 aylık araştırma sonucunda yabanmersini ile aynı aileden gelen kekreyemiş meyvesinin vücutta yağ artışının önüne geçerek, kan şekeri ile insülini dengelediği ortaya çıktı.

Diyabete umut olacak meyve: Kekreyemiş

Yüksek yağlı besinler tüketen deney grubunda kekreyemiş sayesinde kilo artışı gözlenmezken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Dr. İlker Aksoy, çalışma ve kekreyemiş meyvesi ile ilgili şunları söyledi:

‘Riski azaltıyor’

“Çalışmayı değerlendirdiğimizde, özellikle sıkıntı duyduğumuz, çoğu katı ve sıvı yağların yasaklandığı karaciğer rahatsızlığında, yağlanması 1, 2, 3. evrede olan hastalarda çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Araştırmada en belirgin özellik, kekreyemişin karaciğer yağ oranını azaltması ve içeriğindeki flavonoidlerden dolayı kan dolaşımını etkileyip, hücrelere daha fazla oksijen gitmesine ve daha fazla yağ dokusunun yok edilmesine neden olmasıdır. Araştırma süresince kekreyemiş tüketen grubun vücudunda kas kitlesindeki artış dikkat çekici. İstediğimiz tam olarak budur. Dolayısıyla insülin direncini de düşürerek insanların Tip 2 diyabete yakalanma olasılığını azaltmaktadır.” 

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