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24.07.2019 - 00:11| AA

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Terör örgütü PKK üyelerince zırhlı polis aracına el bombası atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

 

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.

Diyarbakırda zırhlı polis aracına saldırı

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırıDiyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

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