Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.