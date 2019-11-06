06.11.2019 - 12:18 | | DHA
Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.
Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyorKilis’te yaşayan Mustafa Berksözlü, 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokadın ardından bir daha çay içmedi. 55 yıldır ağzına çay sürmeyen Mustafa Berksözlü, "Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem" diye konuştu.