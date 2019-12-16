Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne? Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosonu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” için geri sayım başladı.



Yakında TV8’de yayınlanmaya başlayacak olan dizi, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Gerçek bir hayat hikayesi!



“Doğduğun Ev Kaderindir”, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Yakında TV8 ekranında başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden iki fragman yayınlandı. Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ilerleyen günlerde belli olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. TANITIM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. TANITIM FRAGMANI