Doğuş’un plakla yeniden doğuşu

Ekip, org ve vokalde Barış Manço’nun “Orglar Fatihi Hammond Tufan” tabiriyle andığı Tufan Aydoğan, gitar ve vokalde Sedat Ürküt, basta Muhittin Aydoğan ve daha önce Erkut Taçkın’la çalışmış davulcu Koray Dikmen’den oluşuyor. Kurulduğu ilk yıllarda, 70’lerde pek çok Türkiyeli müzikal ürünün Almanya’daki lisans taşıyıcısı olan Minareci firmasının teklifiyle stüdyoya giren ekip, canlı kaydedilen 8 parçalık albümde anonim şarkıları farklı şekilde yorumluyor. Daha önce Selda, Cem Karaca, Üç Hürel gibi isimlerin ve ilk dönem Anadolu Pop akımına parçaları sağlam groove’lar ve akışkan sololarla birlikte yeniden canlandıran grubun sınırlı sayıda basılan kasetleri dışında hiçbir yerde dinlenmemiş kayıtları, dijital platformlardaki yerini de aldı.

Kapak tasarımı Özer Yalçınkaya tarafından yapılan albümün plak baskısında, grubun serüvenini İngilizce ve Türkçe anlatan, nadir fotoğraflarla bezeli iki sayfa da bulunuyor.