Doktor Strange konusu ve oyuncuları
Scott Derrickson yönetmenliğindeki fantastik macera filmi Doktor Strange'in başrolünde Benedict Cumberbatch yer alıyor. Peki, Doktor Strange'in konusu ne? İşte Doktor Strange filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...
Marvel aleminin sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in öyküsünü perdeye taşıyan filmde Doktor Strange'i İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırırken filmin yönetmen koltuğunda, ağırlıklı olarak korku-gerilim projelerinin aranan ismi haline gelen Scott Derrickson oturuyor.
DOKTOR STRANGE KONUSU
Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.
DOKTOR STRANGE OYUNCULARI
Benedict Cumberbatch
Rolü : Dr. Stephen Strange
Chiwetel Ejiofor
Rolü : Mordo
Tilda Swinton
Rolü : The Ancient One
Rachel McAdams
Rolü : Christine Palmer
Mads Mikkelsen
Rolü : Kaecilius
Scott Adkins
Rolü : Lucian / Strong Zealot
Amy Landecker
Rolü : Dr. Bruner