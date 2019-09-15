Doktor Strange konusu ve oyuncuları

Marvel aleminin sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in öyküsünü perdeye taşıyan filmde Doktor Strange'i İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırırken filmin yönetmen koltuğunda, ağırlıklı olarak korku-gerilim projelerinin aranan ismi haline gelen Scott Derrickson oturuyor.

DOKTOR STRANGE KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

DOKTOR STRANGE OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch

Rolü : Dr. Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor

Rolü : Mordo

Tilda Swinton

Rolü : The Ancient One

Rachel McAdams

Rolü : Christine Palmer

Mads Mikkelsen

Rolü : Kaecilius

Scott Adkins

Rolü : Lucian / Strong Zealot

Amy Landecker

Rolü : Dr. Bruner