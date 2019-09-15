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15.09.2019 - 13:16 |

Doktor Strange konusu ve oyuncuları

Scott Derrickson yönetmenliğindeki fantastik macera filmi Doktor Strange'in başrolünde Benedict Cumberbatch yer alıyor. Peki, Doktor Strange'in konusu ne? İşte Doktor Strange filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...

Doktor Strange konusu ve oyuncuları

Marvel aleminin sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in öyküsünü perdeye taşıyan filmde Doktor Strange'i İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırırken filmin yönetmen koltuğunda, ağırlıklı olarak korku-gerilim projelerinin aranan ismi haline gelen Scott Derrickson oturuyor.

DOKTOR STRANGE KONUSU

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet'te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır.

DOKTOR STRANGE OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch
Rolü : Dr. Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor
Rolü : Mordo

Tilda Swinton
Rolü : The Ancient One

Rachel McAdams
Rolü : Christine Palmer

Mads Mikkelsen
Rolü : Kaecilius

Scott Adkins
Rolü : Lucian / Strong Zealot

Amy Landecker
Rolü : Dr. Bruner

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