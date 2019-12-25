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25.12.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Döndü Şengül davasında savcı mütalaa verdi: Tasarlayarak öldürdü

Ankara’da 8 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evini terk ederek boşanma davası açan Döndü Şengül’ü (41) şubat ayında sokak ortasında öldüren Şükrü Şengül’ün yargılanmasına devam edildi.

Döndü Şengül davasında savcı mütalaa verdi: Tasarlayarak öldürdü

Duruşmada döndü Şengül’ün ailesinin avukatı Müjde Tozbey Erden, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğine ilişkin görüntüleri mahkeme dosyasına sundu. Erden, sanığın olaydan hemen önce markette genç kadını beklediğini, bu kayıtlarla cinayetin tasarlanarak işlendiği ilişkin suçun sabit olduğunu ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcı mütalaasında da sanık Şengül’ün cinayeti tasarlayarak işlediğini belirttilerek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, sanık ile Döndü Şengül arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşandığı, ayrıca sanığın çocuklarından E.Ş’ye yönelik cinsel istismarda bulunması sonucu çift arasında tartışma yaşandığı ve kadının çocuklarını da alarak evden ayrıldığı belirtildi.

Sanık Şengül hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı diğer davada indirimsiz olarak üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verilmişti. Sanığın velayet hakkının da 20 yıl süreyle kısıtlanması yönünde karar çıkmıştı.

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