Dondurma kesme bıçağı ile bu hale getirdi! Sıradaki kurban Meryem olmasın...

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" ve kızının "anne lütfen ölme" şeklindeki yakarışları yürekleri dağlarken, benzer bir çığlık da Aydın'dan geldi. 1 yıl önce boşandığı kocası Ali Ç. tarafından sokak ortasında dondurma kesme bıçağı ile bıçaklanarak yüzü tanınmayacak hale getirilen ve geçirdiği 3-4 ameliyat sonrası hayata dönen 28 yaşındaki Meryem Özer, "Emine gibi ölmek istemiyorum" dedi.

3 KEZ AMELİYAT OLDU



Aylarca hastanede tedavi gördükten sonra Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada saldırganı karşısında gören Meryem Özer, aniden bayıldı. Salondakilerin yardımıyla kendine gelen Özer, ifadesini de eski kocasının salonda olmadığı esnada verebildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin ardından konuşan Meryem Özer, "Beni bu hallere düşüren bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Ali Ç.'nin 5 Eylül'de 6. kez hakim karşısına çıkacağını hatırlatan Özer, "Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayeti, yaşadıklarımı zihnimde yeniden canlandırdı. Bu adam, yalancı tanıklarla 'Onu aldattığımı, çocuklarımızın ondan olmadığını' söyleyecek kadar aşağılık bir insan. Ben kendi isteğimle DNA testi yaptırmak istiyorum. Yalan tanıklarla hapisten kurtulmaya çalışıyor. Bu duruşmada da tahliye olacağı konuşuluyor. Onun ağır bir cezaya çarptırılması için illa ölmem mi gerekiyor? Emine Bulut'un feryadı benim de feryadımdır. Herkes duysun ben de ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Bu canilere en ağır cezalar verilsin ki, başka Emineler ölmesin" ifadelerini kullandı.

AİLE KORUMA ALTINDA



Ali Ç.'nin 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede yaptığı savunmasında pişman olduğunu belirterek herkesi kandırmaya çalışarak şov yaptığını belirten Meryem Özer'in babası Kamil Özer de, "İftira atıyor. Bizim ve kızımızın dünyasını kararttı. İçimiz yandı. Ancak mahkemeye sonuna kadar güveniyoruz. Bu adama öyle bir ceza verilsin ki, Türkiye'ye örnek olsun. Öyle bir ceza verilsin ki herkes bu cezayı konuşsun ve bir daha kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemesin" diye konuştu.