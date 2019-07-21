Dönerse Senindir filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Dönerse Senindir filminin konusu: Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir...

OYUNCULAR KİMLER?

Murat Boz

Rolü : Mehmet

İrem Sak

Rolü : Selin

Yasemin Allen

Rolü : Defne

Uraz Kaygılaroğlu

Burak Sevinç

Taha Sönmezışık

Serhat Özcan