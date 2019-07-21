Dönerse Senindir filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
22 Aralık 2016 Tarihinde vizyona giren Dönerse Senindir filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Romantik-komedi türündeki Dönerse Senindir filminin başrolünü Murat Boz ve İrem Sak paylaşıyor. Peki filmin konusu nedir?
Dönerse Senindir filminin konusu: Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir...
OYUNCULAR KİMLER?
Murat Boz
Rolü : Mehmet
İrem Sak
Rolü : Selin
Yasemin Allen
Rolü : Defne
Uraz Kaygılaroğlu
Burak Sevinç
Taha Sönmezışık
Serhat Özcan