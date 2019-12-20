Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu ne iş yapıyor?

TV8 kanalında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasıyla ekrena gelen Gülşah Saraçoğlu, izleyici tarafından merak edilen isimler arasına girdi. Doya Doya Moda yarışmasında giyimiyle dikkat çeken ve beğeni toplayan Gülşah Saraçoğlu yaşı, boyu kaç? Gülşah Saraçoğlu nereli? İşte Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu hakkında merak edilenler...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU BOYU KAÇ?

Gülşah Saraçoğlu, 1.63 m boyunda.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ?

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.