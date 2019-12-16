Doya Doya Moda kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda jürileri kimler?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması, her gün farklı konsept ile ekrana geliyor. Toplam 7 yarışmacının birbirine karşı mücadele ettiği Doya Doya Moda yarışmasında haftalık final heyecanı yaşanıyor ve hafta sonunda bir kişi haftanın birincisi olurken, bir kişi ise hafta sonunda yarışmadan eleniyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Banu Noyan ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda yarışmasında geçtiğimiz hafta eleme potasına İzel, Emel, Su ve Eda girdi. Peki bu dört isim arasından hangisi elendi? Doya Doya Moda kim gitti?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında 13 Aralık 2019 Cuma günü, haftanın birincisi Su oldu.

Doya Doya Moda yarışmasından geçtiğimiz hafta elenen isim ise Eda oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez