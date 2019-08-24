MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemDüğün dönüşü feci kaza
24.08.2019 - 02:25| İHA

Düğün dönüşü feci kaza

Diyarbakır Silvan karayolu 20. Kilometrede düğün çıkışı minibüs saman yüklü kamyona çarptı, 4 ağır 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçtı.

Düğün dönüşü feci kaza

Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 20. Kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 KE 375 plakalı minibüs Hani ilçesinden Diyarbakır’a düğün için gelmişti. Düğün çıkışı Hani ilçesine geri dönmekte olan minibüs sürücüsü Aydın Gelmez, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Düğün dönüşü feci kaza

Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Esma Erdem, Nurşin Gelmez, Şevin Erdem ve Songül gelmez ağır yaralanırken sürücü Aydın Gelmez ve isimleri öğrenilemeyen 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken araçta kaza yapan araçta bulunan Şevin Erdem ve Nurşin Gelmez ise sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saman yüklü kamyonun bulunması için operasyon başlatıldı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Düğün dönüşü feci kaza

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce okul duvarına sonra baba - oğula çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Önce okul duvarına sonra baba - oğula çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza

Düğün dönüşü feci kaza

Düğünde "Çok oynadınız" kavgası! Gelin ve damat...

Düğünde "Çok oynadınız" kavgası! Gelin ve damat...

3 gündür kayıptı! Acı haber geldi

3 gündür kayıptı! Acı haber geldi

Sıradaki Haber