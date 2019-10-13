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13.10.2019 - 16:49 | | AA

Düğün konvoyunda kaza! Yaralılar var

Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, düğün konvoyuyla Mudurnu'dan Göynük istikametine seyreden Melek A. idaresindeki 14 AAC 267 plakalı otomobil Hacımusalar köyü mevkisinde yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kazadan haberdar olan gelin ve damat, olay yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

 

 

 

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