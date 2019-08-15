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15.08.2019 - 22:00

Dün sahaya girmişti! Açıklama yaptı

İstanbul'da Liverpool - Chelsea Süper Kupa mücadelesinde sahaya giren ve büyük tepki çeken Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada özür diledi.

Dün sahaya girmişti! Açıklama yaptı

Af ve özür dileyerek açıklamasına başlayan Yılmaz,"Dün herkes gibi maça gittim. Oraya gitme amacım bir youtube videosu çekmek sahaya atlamak değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Maçı izlerken 15.dakikada falan inanılmaz bir heyecan oldu. Korner atışı sırasında maç durdu ve anlık refleks ile heyecana kapılıp sahaya atladım." ifadelerini kullandı.

Ne bir markanın, ne bir kurumun ne de bir kişinin yönlendirmesiyle hareket etmediğini söyleyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Buradan bir video çıkartıp Youtube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında değildim. Hepinizden teker teker özür dilerim bu durum için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere mili forma giydim bu durumun içerisindeyim ve karşınıza geçip özür diliyorum."

Öte yandan yayınlanan açıklamayla ilgili birçok kullanıcı yorumda bulundu.

 

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