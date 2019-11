Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? İlk olarak 1989 yılında kutlandı

Dünya Çocuk Hakları Günü 1989 yılında kabul edildi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk hakları yasalarca tanınmış ve bugünden itibaren her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanmaya başlanmıştır.

Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak bu günün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır.

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır.

Günümüzde yaşanılan her çatışma ve savaş, en çok çocukları etkilemektedir. Dünyanın birçok yerinde birçok çocuk vatanından göç etmeye zorlanmakta ve güvenli bir yuva bulabilmek için binlerce kilometre yol alıp, denizlerden geçmeye çalışıp bir umut aramaktadır. Bazı gruplarca “tehdit” olarak görülen bu çocukların her gün cansız bedenleri Avrupa sahillerine vurmakta, sınırlardan geçerken yollarda harap olmaktadırlar. Bu vahim durum ise ne çocukların seçimi ne de kontrolü dahilindedir.

Bu sene, her seneden daha buruk yaşadığımız Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, her çocuğun haklarını doya doya yaşayabilmesi ve güvenli ortamlarda “çocukça” yaşayabilmesi adına bütün yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü yardımı ve desteği sunmaları çağrısını yapıyor ve çocuklarımızın yeniden oyun oynayabilecekleri sokaklarda ve bölgelerdeki çatışmaların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz.

Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz barış dolu bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.