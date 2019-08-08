Düşmanı Korurken filminin konusu nedir?

Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşırken, filmin yönetmenliğini bu yapım ile sinemada ilk büyük işine imza atan İsveçli Daniel Espinosa üstleniyor.

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur.

Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır...

OYUNCU KADROSU

Denzel Washington: Tobin Frost

Ryan Reynolds: Matt Weston

Vera Famiga: Catherine Linklater, CIA

Brendan Gleeson: David Barlow

Sam Shepard: Harlan Whitford

Ruben Blades: Carlos Villar

Nora Arnezede: Ana Ramos

Robert Patrick: Daniel Kiefer