Düşmanı Korurken filminin konusu nedir?
2012 ABD, Güney Afrika yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Düşmanı Korurken filminin başrollerinde ise sevilen isimler yer alıyor... Peki, Düşmanı Korurken filminin konusu nedir?
Filmin başrollerini Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds paylaşırken, filmin yönetmenliğini bu yapım ile sinemada ilk büyük işine imza atan İsveçli Daniel Espinosa üstleniyor.
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİNİN KONUSU
Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur.
Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır...
OYUNCU KADROSU
Denzel Washington: Tobin Frost
Ryan Reynolds: Matt Weston
Vera Famiga: Catherine Linklater, CIA
Brendan Gleeson: David Barlow
Sam Shepard: Harlan Whitford
Ruben Blades: Carlos Villar
Nora Arnezede: Ana Ramos
Robert Patrick: Daniel Kiefer