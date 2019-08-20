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20.08.2019 - 14:46

e-YDS 2019/10 İngilizce sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/10) başvuruları 10 Temmuz - 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında alındı. e-YDS sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerini öğrenmek için arayışa geçti. Peki e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

e-YDS 2019/10 İngilizce sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

e-YDS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından belirlenecek olan e-YDS sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

 

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