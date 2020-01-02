e - YDS başvuruları başladı! e - YDS başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS/1) başvuruları başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, başvuru tarihleri arasında başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Peki e-YDS başvuruları ne zaman alınacak? e-YDS başvurusu nasıl yapılacak? İşte ÖSYM'nin yayımladığı e-YDS kılavuzundan önemli noktalar haberimizde...

E YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS başvuru işlemleri, ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

E YDS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



E YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?



Sınava başvuru süreci, 02-16 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

SINAV

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

DEĞERLENDİRME



Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.



SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ



Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.