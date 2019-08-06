e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? e-YDS/10 ne zaman?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3050, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 Temmuz tarihinde başlayan e-YDS başvuruları, 8 Ağustos'a kadar devam edecek. adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor.

E-YDS NE ZAMAN?

e-YDS 2019/10 İngilizce alanında, 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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