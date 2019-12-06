Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında? Ebru Şahin biyografisi

Ebru Şahin son olarak ATV ekranında yayınlanan Hercai adlı dizide hayat verdiği Reyyan Şadoğlu karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Kan Parası adlı sinema filminde yaşadı. Daha sonra sırasıyla Babam sinema filmi, Savaşçı dizisi, İstanbullu Gelin, Yasak Elma dizilerinde rol almıştır. Son olarak Hercai adlı dizide Reyyan Şadoğlu karakterine hayat vermektedir

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)