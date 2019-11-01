Ece Üner kimdir, kaç yaşında? Özge Ece Üner biyografisi

Ece Üner son dönemin en çok konuşulan haber spikerleri arasında yer almaya devam ediyor. Gündeme ilişkin konuları kendince eleştiren ve yorumlayan Ece Üner'in söylemleri gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak metroda taciz görüntülerine ilişkin açıklama ile merak konusu olan Ece Üner'in kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Üner, 1981'de doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Kariyerine NTV'de başladıktan sonra CNN Türk spor servisinde çalışan Ece Üner bir sonraki durak olarak Habertürk'te çalışma kariyerine devam etti. Son olarak Show TV ekranında akşam haberlerini sunan Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği Muhabiri olarak başladı.

ECE ÜNER'İN EŞİ DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Türk televizyon sunucusu olan Deniz Bayramoğlu 2013 yılında kendisi gibi sunucu olan Ece Üner ile dünyaevine girdi

1993’te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk’te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu.