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12.11.2019 - 22:26 |

EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Tipi'nin Altan'ı boğması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 147. son bölümde Tipi, Altan'ı boğdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni fragmanı..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır.

Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Ahmet Altan gözaltına alındıİstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı.
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