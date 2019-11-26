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26.11.2019 - 23:56 |

EDHO 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Sevda'yı...

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Hızır'ın Sevda'nın oyununu büyük bir ustalıkla bozması damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Sevda'yı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
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