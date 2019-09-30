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30.09.2019 - 10:06 | | DHA

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk, 10'u kadın, toplam 48 göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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