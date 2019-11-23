Efsane Cuma hangi tarih? Black Friday ne zaman, önümüzdeki Cuma mı?

Alışverişten büyük zevk alanların, merakla beklediği efsane cuma tam olarak hangi tarihte başlayacak? Milyonlarca vatandaşın alışveriş yapmak için beklediği black friday günü ülkemizde hangi tarihte olacak? İşte indirimli ürünlerden yararlanmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği o gün...

EFSANE CUMA HANGİ TARİHTE?

Ülkemizde bazı markalarda 21 Kasım 2019 günü başlayan efsane cuma indirimlerinin asıl günü 29 Kasım 2019...