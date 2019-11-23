23.11.2019 - 17:52 |
Efsane Cuma hangi tarih? Black Friday ne zaman, önümüzdeki Cuma mı?
Büyük indirim günü olarak adlandırılan ülkemizde 'efsane cuma' yurt dışında ise 'black friday' tarihi ne zaman? İhtiyaçları olan ürünleri, normal fiyatından daha uygun bir fiyata almak isteyenler, şahane cuma günü için sabırsızlanıyor. Amerkika'da 'black friday' olarak anılan o tarih haberimizde...
Alışverişten büyük zevk alanların, merakla beklediği efsane cuma tam olarak hangi tarihte başlayacak? Milyonlarca vatandaşın alışveriş yapmak için beklediği black friday günü ülkemizde hangi tarihte olacak? İşte indirimli ürünlerden yararlanmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği o gün...
EFSANE CUMA HANGİ TARİHTE?
Ülkemizde bazı markalarda 21 Kasım 2019 günü başlayan efsane cuma indirimlerinin asıl günü 29 Kasım 2019...
Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söylediAdana'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30) yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.