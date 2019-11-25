Efsane Cuma nedir? Efsane Cuma ne zaman bitiyor?

Amerika'daki Black Friday öncesi Türkiye'de birçok marka Efsane Cuma etkinliğini başlattı. Efsane Cuma başlar başlamaz vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ederek internet sitelerini araştırmaya başladı. Peki, Efsane Cuma ne zaman bitiyor?

EFSANE CUMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Birçok firma 22 Kasım Cuma günü indirimlerini başlattı. Bacı firmalar ise bugün inrimleri başlattı ve 29 Kasım'da etkinlik son bulacak. Black Friday ise 29 Kasım'da başlayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.