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04.11.2019 - 12:32 | | DHA

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

İzmir'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

Olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

 

İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
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