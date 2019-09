Ekmek nöbeti!

İstanbul’da yıllardır işsizlerin uğrak yeri olan Beykoz Küçüksu ve Şişli Çağlayan’daki amele pazarı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte günlük işlerde çalışmak üzere gelen işsiz Türk ve yabancı işçilerle doluyor. İnşaat, taşıma, bahçe gibi günlük işlerde çalışmayı bekleyenledir bir kısmı ise kaçak. Yabancı uyruklu işçiler Türk işçilere göre daha ucuza çalıştıkları için zamanla pazara gelen işverenlerin tercih sebebi olmuş. Türk işçiler ise bu durumdan rahatsız.









İlk olarak Küçüksu’daki ‘amele pazarındayız’. Konuştuğumuz işçilerden Muhammed Muradi(28) 3 yıl önce Afganistan’dan kaçak yollarla gelmiş. Şimdi çalışma izninin olduğunu söylüyor; “Çalışmak için her sabah buradayız. İnşaat, bahçe, taşıma, tamirat işleri yapıyoruz. Bazılarımız sabit çalıştığımız kişilere gidiyoruz. Her gün onları buradan gelip alıyorlar. Günlük 100 ile 150 lira arasında para alıyoruz. Ekmek paramızı kazanmak için buradayız” diyor. Bazı iş verenlerin paralarını vermediğini söyleyen Nurettin Rahmani ise Küçüksu’daki pazara 17 senedir geldiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Oturma iznim var. 2.5 aydır oturma izni olmayan arkadaşları yakalayıp götürüyorlar. İşe gittiğimiz bazı yerlerde siz kaçaksınız deyip paramızı vermiyor. Biz yabancıyız diye bizi daha ucuza çalıştırıyorlar.”









‘Bizi almıyorlar’



Küçüksu’daki pazarda bekleyen Türk işçilerden olan Seyit Karasu da(38) yabancı işçilerin yarattığı rekabetten yakınıyor: “Ne iş olsa yaparız. 4 tane çocuğum var okula gidiyorlar. Kirada oturuyoruz. Kirayı ödemede zorlanıyoruz. Şu an iş yok. Akşam 16’ya kadar bekliyoruz. İşçi almaya gelenlerde yabancıları alıyor. Çünkü onlar daha ucuza çalışıyor. Onlar 60-80 TL’ye gidiyorlar. Biz ise 130 TL’ye gidiyoruz. O yüzden bizi almıyorlar.”



Yabancı işçilerden şikâyetçi olan bir diğer Türk işçi Nejdet Demir de aynı dertten musdarip: “Türk vatandaşı burada boş beklerken yabancıları doldurdular. Biz bir ekmek parası için bekliyoruz. Onlar daha ucuza çalıştıkları için biz boşta kalıyoruz. Bize iş kalmıyor. Eskiden çok daha kalabalıktı burası çoğunu yakalayıp götürdüler.”









Pazardan işçi almaya gelen İzzet Bulgan ise şunları söylüyor: “Çatı sökme işi var onun için işçi almaya geldik. Bekleyen Türk işçilerle anlaşamadık. Çok istiyorlar biz 110 TL veriyoruz. Bütçemize göre birini arıyoruz. 110 TL’den 3 tane Afgan çalıştırıyorum. Önceden en az 500’e yakın Afgan oluyordu burada. Şimdi daha az.”



‘Vatandaşlık aldım’



‘Ekmek parası için kaç para olursa olsun çalışıyoruz’ diyen İbrahim Peiz Mehmet de, Afganistan’dan kaçak olarak geldiğini ve oturma izni aldığını söylüyor. Türkiye’ye 10 yıl önce Afganistan’dan çalışmak için gelen ve daha sonra vatandaşlık aldığını belirten Abdullah Ulus da durumunu, “Zeytinburnu’ndan her sabah iş için buraya geliyorum. Günlük 100 ile 120 arasında bir paraya çalışıyorum. Ailem burada. Çocuklarım okula gidiyor” sözleriyle anlatıyor.



‘Ne iş olsa yapıyorum’



Çağlayan’daki ‘amele pazarı’nda da durum Beykoz’dakine benzer. 17 yaşındaki kaçak işçi Semende Atai durumunu şöyle özetliyor:



“Türkiye’ye çalışmak için 10 ay önce kaçak geldim. Çağlayan’da bir evde 6 kişi kalıyoruz. Sabah erkenden burada iş beklemeye başlıyoruz. Bahçe, taşıma, inşaat ne iş olsa gidiyoruz. bazen kaçak olduğumuz için paramızı vermiyorlar. Polisler bazen buraya geliyor hemen kaçıyorum çünkü geri gönderiyorlar. Yakalanmaktan korkuyoruz ama Afganistan’da savaş var ondan da korkuyoruz.” Afgan uyruklu işçi Muhammed İkram da, “Sabah 7-8 gibi geliyorum buraya. Ne iş olsa yapıyorum. Kazandığım parayı aileme gönderiyorum. Burada kaçak olarak çalışıyorum. Polisler gelince kaçıyorum” diyor.