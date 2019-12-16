Elektrik, su ihtiyacı karşılanıyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tel Abyad’ın yüzde 51’lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Rasulayn şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, Rasulayn’daki bölgeye elektriğin getirilmesiyle kuyulardan su çekilmeye başlandığı belirterek, Allouk Su Tesisi’nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlandığı kaydedildi.